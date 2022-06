Roma Pride, corteo da piazza della Repubblica a piazza Venezia. «Siamo in 900mila». Elodie madrina (Di sabato 11 giugno 2022) Bandiere arcobaleno, musica e striscioni: in oltre 900mila, secondo gli organizzatori, hanno sfilato oggi al Pride di Roma. «Torniamo a fare rumore», lo slogan del corteo in difesa dei... Leggi su ilmattino (Di sabato 11 giugno 2022) Bandiere arcobaleno, musica e striscioni: in oltre, secondo gli organizzatori, hanno sfilato oggi aldi. «Torniamo a fare rumore», lo slogan delin difesa dei...

Pubblicità

elio_vito : Oggi alle 15,30 sarò al Roma #Pride gioia, orgoglio, diritti per tutt?? - amnestyitalia : Buon Pride a chi oggi sfilerà per le strade di Roma, Genova, Dolo e Bergamo. Noi saremo anche a Verona per chieder… - lauraboldrini : Condivido la campagna #Nonpassa di @amnestyitalia a sostegno dell’approvazione del #DdlZan. È sempre più urgente… - CavalliniManola : RT @lauraboldrini: Il @Roma_Pride è stata una bellissima manifestazione, molto partecipata e allegra. Mi ha fatto piacere aprire il corteo… - terrazza91 : @MeNeFrego___ @elio_vito @Roma_Pride ...loro soddisfatti credono di pensar di sapere che l`etero rimanga amareggiat… -