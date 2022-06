Roma: mamma e figlia investite da un’auto (Di sabato 11 giugno 2022) Stavano passeggiando quando questa mattina, per cause ancora tutte da accertare, sono state investite da un’auto. È successo poco prima delle 10 a Roma, in viale Ciamarra, nella zona di Cinecittà Est. ‘Protagoniste’ di questo spiacevole episodio mamma e figlia, che sono state falciate dalla vettura. Come stanno mamma e figlia investite su viale Ciamarra Le due, la mamma e la sua bambina, stavano passeggiando, si trovavano su viale Ciamarra quando, improvvisamente, sono state investite da un’auto. Fortunatamente, le due non sembrerebbero essere rimaste ferite in modo grave. Ora spetterà agli agenti di Polizia Locale, intervenuti sul posto, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. La rabbia dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 giugno 2022) Stavano passeggiando quando questa mattina, per cause ancora tutte da accertare, sono stateda. È successo poco prima delle 10 a, in viale Ciamarra, nella zona di Cinecittà Est. ‘Protagoniste’ di questo spiacevole episodio, che sono state falciate dalla vettura. Come stannosu viale Ciamarra Le due, lae la sua bambina, stavano passeggiando, si trovavano su viale Ciamarra quando, improvvisamente, sono stateda. Fortunatamente, le due non sembrerebbero essere rimaste ferite in modo grave. Ora spetterà agli agenti di Polizia Locale, intervenuti sul posto, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. La rabbia dei ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma: mamma e figlia investite da un’auto - It_s_Andrew : Mamma guarda: mi hanno dedicato una fermata della metro C di Roma?? - pisu_laura : RT @Massimi06250625: ROMA: NOMADE/ROM TENTA DI RAPIRE UN BIMBO DI 4 ANNI FUORI DA UN ASILO - MAMMA E MAESTRE LO SALVANO DOPO LOTTA DISPERA… - cmgaston : @_maria_laura_v @MarcoStac Mi pare che, a parte la inevitabile rivalità Mamma Licia-Braccio tipo Roma Nord-Roma Sud… - svnflowerr0 : mamma mia una città scandalosa come roma quando devi fare qualcosa secondo me non esiste -