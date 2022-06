Roma | la denuncia | “Noi aggrediti dai poliziotti mentre andavamo al Mc Donald’s”

(Di sabato 11 giugno 2022) Polizia violenta, c’è una. Da parte di un gruppo di 17enni.al quartiere Aurelio,stavano andando al Mc. Ma stavolta non si tratta di baby gang né di gruppi che si affrontano nella movida violenta. I ragazzini malmenati accusano quattro agenti di polizia che, scesi dalle loro auto, avrebbero preso a insultarli e schiaffeggiarli. Strattonandoli sul modello della polizia Usa: testa sul cofano dell’auto, mani dietro la schiena. Insomma un atteggiamento ingiustificato visto che il gruppo, secondo quanto raccontano i ragazzi, non stava facendo nulla di male. La notizia la riporta Repubblica. I ragazzi, che non sono maggiorenni, hanno sportoal commissariato Aurelio, accompagnati dai genitori. E hanno presentato anche i referti medici del ...

