Roma. 'Complimenti per il lavoro, il premio è zero euro': la lettera choc inviata al dipendente di un supermercato (Di sabato 11 giugno 2022) Ha trovato nella cassetta della posta una lettera dell'azienda per la quale lavora, un supermercato del litorale Romano. E, con il tremolio alle mani, l'ha aperta: ha pensato al peggio e al licenziamento. Ma certo non pensava di trovarsi di fronte un documento 'strano', che quasi si prendeva gioco di lui e del suo lavoro. Prima i complimenti per la professionalità dimostrata, poi quella frase che l'ha lasciato di stucco. Quelle poche parole messe nero su bianco, che sanno di scherzo, o forse ancora meglio di umiliazione. "L'azienda, si legge nella lettera, intende riconoscerle un premio". E qualcuno sicuramente, alla lettura di quella frase avrebbe tirato un sospiro di sollievo. Peccato, però, che tutto si concludesse così: 'Un premio pari a zero

