Ritrovata a Napoli un'ambulanza della Croce Rossa rubata a Valmontone (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Volontari del Comitato di Valmontone della Croce Rossa Italiana sono rientrati in possesso di entrambe le ambulanze che erano state rubate dalla loro sede la settimana scorsa. La prima era stata riportata in sede e successivamente messa sotto sequestro dai Carabinieri di Valmontone dopo che era stata usata dai ladri per un furto a un distributore automatico di tabacchi, la seconda – si legge in una nota – è stata rinvenuta ieri in contemporanea dalla Polizia Municipale di Napoli e dai Volontari CRI del capoluogo campano. "Stiamo valutando i danni – dice Patrizio Fanfoni, presidente del Comitato Cri di Valmontone – e procederemo anche con la sanificazione dei mezzi. Ma oggi siamo contenti di aver recuperato le ...

