(Di sabato 11 giugno 2022) per la sensibilizzazione alla donazione di sangue nel periodo estivo Il sangue è vita, è questo lo spirito con cui, in partnership con Regione, lancia ladi sensibilizzazione “in Giugno” con l’obiettivo ricordando ai propri iscritti l’importanza del loro gesto volontario anche nei mesi estivi, da sempre quelli più difficili per. “È importante sensibilizzare la popolazione lombarda riguardo un’attività di donazione impegnata tutto l’anno per mantenere forniture adeguate e per garantire l’universalità e la tempestività delle trasfusioni di sangue”, afferma Oscar Bianchi, presidente di, “è proprio questa costante ...

361_magazine : “RITORNO A DONARE”, al via la campagna di Avis Regionale Lombardia - 218DIOR : non ci credo che i bangtan, dopo aver calcato i palchi più importanti del mondo e aver passato nove anni a performa… -

Studenti.it

... oggi è troppo presto per trattare Il retroscena " Quegli oligarchi russi salvati dagli interessi occidentali L'analisi " Ildel regime comunista Come" Fondazione Specchio dei Tempi ...... oggi è troppo presto per trattare Il retroscena " Quegli oligarchi russi salvati dagli interessi occidentali L'analisi " Ildel regime comunista Come" Fondazione Specchio dei Tempi ... TORNA #IOLEGGOPERCHÉ: L’APPUNTAMENTO PER DONARE UN LIBRO ALLE SCUOLE È DAL 5 AL 13 NOVEMBRE 2022 “Ritorno a donare”, al via la campagna di Avis Regionale Lombardia per la sensibilizzazione alla donazione di sangue nel periodo estivo Il sangue è vita, è questo lo spirito con cui Avis Regionale ...Il ritorno di Berserk è stata una delle sorprese più gradite ... capace di raccontare echi di un passato che ancora non si vuole assestare, capace ancora di donare un presente e un futuro roseo.