Rinnovo Tomori: accordo raggiunto, la firma a luglio (Di sabato 11 giugno 2022) In casa Milan tiene banco anche il tema legato ai rinnovi di contratto. Tra questi quello di Tomori, che firmerà nelle prossime settimane In casa Milan tiene banco anche il tema legato ai rinnovi di contratto. Tra questi quello di Tomori. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il club rossonero e gli agenti del giocatore hanno trovato una base d'intesa per il Rinnovo del contratto, con adeguamento salariale, fino al 2025. Le firme sui contratti dovrebbero arrivare nel mese di luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

