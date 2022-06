Rinnovo Mertens | situazione ferma | tutto ancora da definire

Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Cilli: 'Napoli-Mertens, stallo nella trattativa per il rinnovo ma le cose possono cambiare' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Cilli: 'Napoli-Mertens, stallo nella trattativa per il rinnovo ma le cose possono cambiare' - napolimagazine : IL COMMENTO - Cilli: 'Napoli-Mertens, stallo nella trattativa per il rinnovo ma le cose possono cambiare' - IgnazioGrazioso : @AndreaPunzoDice @Napoli_Report @CiroTroise Il napoli ha proposto rinnovo a Mertens e a tutti gli altri. - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Rinnovo Mertens: il 15 giugno scade l'opzione a favore del Napoli -

Ospina, non solo cifre diverse: divergenze anche sulla durata Esclamativo è il silenzio di David Ospina , in scadenza comeil 30 giugno, scrive il Corriere dello Sport sottolineando la differenza tra domanda e offerta d'ingaggio, ma anche la divergenza di vedute sulla durata: 'Lui chiede un triennale, la società ......tratta di Koulibaly e, il primo in scadenza nel 2023 e tentato da Barcellona e Juventus, il secondo in scadenza di contratto a fine giugno, senza ancora alcun accordo per ilcon il ...Le due parti non hanno raggiunto il famigerato accordo per il rinnovo e nei prossimi giorni ci sarò l ... un giocatore da poter affiancare a Tammy Abraham. Ed ecco che Mertens rappresenterebbe una ...ForzAzzurri.net - Trattativa Mertens-Napoli, situazione di stallo: il punto Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Luca Cilli, giornalista di Sky Sport, ha parlato ...