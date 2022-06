Riccardo Mannino | chi è il fidanzato di Alberto Matano?

(Di sabato 11 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Èildi, l’uomo che il conduttore de La Vita in Diretta ha deciso di sposare. Vediamo chi è: età, professione, vita privata. Per diversi mesi in tanti hanno cercato invano di dare un nome ed un volto all’uomo che ha conquistato il giornalista ed il conduttore di Rai Uno.

Il grande giorno è finalmente arrivato: Alberto Matano e il il fidanzatoquesto pomeriggio si sposeranno a Labico , poco fuori Roma, nello splendido resort di Antonello Colonna. La coronazione di un amore che il conduttore de La Vita in Diretta ha voluto ...... 49 anni a settembre, ex mezzobusto del Tg1 conduttore e autore de La vita in diretta con l'avvocato cassazionista, cerimonia che secondo quanto anticipato da Chi si svolgerà a ...È Riccardo Mannino il fidanzato di Alberto Matano, l'uomo che il conduttore de La Vita in Diretta ha deciso di sposare.Il momento tanto atteso, quello che stavano aspettando tutti (soprattutto i ‘protagonisti’) è arrivato: oggi pomeriggio Alberto Matano, giornalista e conduttore de La Vita in Diretta, convolerà a nozz ...