"Report", le anticipazioni della puntata di lunedì 13 giugno 2022 (Di sabato 11 giugno 2022) Report anticipazioni lunedì 13 giugno 2022. 'Toghe rotte" è il titolo dell'inchiesta di Giorgio Mottola (con Norma Ferrara) che apre la puntata di Report di lunedì 13 giugno, alle 21.20 su Rai 3. Da Tangentopoli in poi, i rapporti tra politica e magistratura sono sempre stati molti tesi. Come dimostrano i referendum costituzionali, si è creata una frattura che a trent'anni di distanza dalle indagini del pool di Mani Pulite sembra essersi sempre più allargata. Con la riforma della giustizia promossa dalla ministra Marta Cartabia, i complessi equilibri tra potere politico e potere giudiziario rischiano di saltare definitivamente.

