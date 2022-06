Rebel Wilson ha deciso di fare coming out perché un quotidiano ha minacciato di rivelare la sua sessualità (Di sabato 11 giugno 2022) Rebel Wilson ha fatto coming out e un quotidiano australiano ha ora svelato che le aveva dato due giorni per commentare la sua nuova relazione prima di pubblicare lo scoop. Rebel Wilson ha fatto coming out con un post su Instagram in cui rivelava la sua storia d'amore con Ramona Agruma e ora i fan dell'attrice stanno condannando un articolo pubblicato dal Sydney Morning Herald in cui si rivela che la testata aveva dato un ultimatum all'attrice. Nel suo post, la star di Pitch Perfect, aveva dichiarato: "Pensavo di essere alla ricerca di un principe della Disney... Ma forse ciò di cui avevo sempre avuto bisogno era una principessa Disney". Il giornalista del quotidiano australiano ha ora raccontato che "con molta cautela e rispetto" aveva concesso a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 giugno 2022)ha fattoout e unaustraliano ha ora svelato che le aveva dato due giorni per commentare la sua nuova relazione prima di pubblicare lo scoop.ha fattoout con un post su Instagram in cui rivelava la sua storia d'amore con Ramona Agruma e ora i fan dell'attrice stanno condannando un articolo pubblicato dal Sydney Morning Herald in cui si rivela che la testata aveva dato un ultimatum all'attrice. Nel suo post, la star di Pitch Perfect, aveva dichiarato: "Pensavo di essere alla ricerca di un principe della Disney... Ma forse ciò di cui avevo sempre avuto bisogno era una principessa Disney". Il giornalista delaustraliano ha ora raccontato che "con molta cautela e rispetto" aveva concesso a ...

