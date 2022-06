Raspadori: «Mertens è l’attaccante più forte che ho visto dal vivo, gli somiglio per caratteristiche» (Di sabato 11 giugno 2022) l’attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori, ha rilasciato un’intervista a Sportweek oggi in edicola. «Quando dai tutto quello che puoi e vivi la realtà con equilibrio, alla fine ti senti pronto. Io non so quale sarà il mio futuro, ma di sicuro mi sento pronto, anche davanti a un eventuale cambiamento. Quest’anno per la prima volta mi sono sentito davvero un giocatore di Serie A, la continuità mi ha dato consapevolezza». Ha parlato anche di Mertens. «Mertens è l’attaccante più forte che ho visto dal vivo. Mi colpisce la sua facilità di tiro, la sua capacità di crearsi occasioni da gol. Dico lui anche perché gli somiglio per caratteristiche» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 giugno 2022)del Sassuolo, Giacomo, ha rilasciato un’intervista a Sportweek oggi in edicola. «Quando dai tutto quello che puoi e vivi la realtà con equilibrio, alla fine ti senti pronto. Io non so quale sarà il mio futuro, ma di sicuro mi sento pronto, anche davanti a un eventuale cambiamento. Quest’anno per la prima volta mi sono sentito davvero un giocatore di Serie A, la continuità mi ha dato consapevolezza». Ha parlato anche di. «piùche hodal. Mi colpisce la sua facilità di tiro, la sua capacità di crearsi occasioni da gol. Dico lui anche perché gliper» L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

napolista : Raspadori: «Mertens è l’attaccante più forte che ho visto dal vivo, gli somiglio per caratteristiche» A Sportweek:… - gilnar76 : Raspadori da brividi su Mertens: “È il più forte che ho visto dal vivo” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - RaffaeleNasti8 : @napolista Con pochi spiccioli È un jolly che può fare la differenza in tt i club...curioso di vedere il Napoli con… - ROI05841958 : Per sostituire Mertens per me c’è solo un nome: Giacomo Raspadori - chrisgragna15 : riassunto calciomercato 2022: -la juventus tratta di maria e pogba -l’inter tratta dybala e lukaku -il milan trat… -