Raoul Bova in crisi con Rocìo: spunta il reale motivo. Qual è (Di sabato 11 giugno 2022) Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales sarebbero sempre più in crisi. Quella che prima sembrava un’indiscrezione adesso trova una conferma: il motivo Sono ufficialmente in crisi Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales, con la conferma che sarebbe arrivata nelle ultime ore. Infatti a rivelarlo ci avrebbe pensato Dagospia. Andiamo quindi a vedere i dettagli riportati dal portale specializzato. La coppia durante una cena di gala (Via WebSource)Sono sempre più intensi i venti di crisi che stanno coinvolgendo una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. Stiamo parlando di Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales. Da tempo oramai si rincorrono voci secondo le ... Leggi su vesuvius (Di sabato 11 giugno 2022)Munoz Morales sarebbero sempre più in. Quella che prima sembrava un’indiscrezione adesso trova una conferma: ilSono ufficialmente inMunoz Morales, con la conferma che sarebbe arrivata nelle ultime ore. Infatti a rivelarlo ci avrebbe pensato Dagospia. Andiamo quindi a vedere i dettagli riportati dal portale specializzato. La coppia durante una cena di gala (Via WebSource)Sono sempre più intensi i venti diche stanno coinvolgendo una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. Stiamo parlando diMunoz Morales. Da tempo oramai si rincorrono voci secondo le ...

Pubblicità

vale_vit87 : RT @ReignOfTheSerie: La Rai ha rinnovato per una quattordicesima stagione @DonMatteoRai che vede, dalla scorsa stagione, Raoul Bova come p… - ReignOfTheSerie : La Rai ha rinnovato per una quattordicesima stagione @DonMatteoRai che vede, dalla scorsa stagione, Raoul Bova com… - QuotidianPost : Raoul Bova e Rocio Munoz Morales crisi in corso? Il retroscena - Bonaventura22 : RT @francescoassisi: 'Con il Cuore', la gara benefica, condotta da Carlo Conti, verrà trasmessa in diretta da Assisi, venerdì 10 giugno all… - Gazzettino : #raoul bova e Rocio, «crisi sapientemente occultata da anni»? Esplode il gossip (e lui replica) -