Rally Poland | Solans tradito dallo sterzo | Marczyk leader

Pubblicità

Rally_it : ERC Poland: dopo 4 prove resiste Solans al comando - rallyssimo : Subito davanti lo spagnolo con la i20 - rally_timing : ?? ?? ERC, Nil Solans il più veloce nella prova inaugurale del Rally Poland Orlen #ERC #NilSolans #RallyPolandOrlen - El_Risson : RT @drcsportmanage1: PartnershipNews ?? Questo fine settimana, #Spotup torna al fianco di Paulo Soria Rally nel FIA ERC - European Rally Cha… - drcsportmanage1 : PartnershipNews ?? Questo fine settimana, #Spotup torna al fianco di Paulo Soria Rally nel FIA ERC - European Rally… -

Questo fine settimana è in programma il, quarta prova del Campionato Europeo, dove i colori reggiani sono pronti a sventolare di nuovo in alto ed in favore di vento con Paulo Soria ......- e sono sicuro che vedremo molti costruttori dare a noi e a Maciej [Woda] di M - Sportdel ... Tornando invece allo Junior WRC disputato aldi Crozia come secondo appuntamento stagionale, ...Wales got their first point on the board in the top tier of the Nations League as Brennan Johnson's late equaliser held Belgium to a 1-1 draw in Cardiff.Mikolaj Marczyk vuole prendersi la scena del rally di casa in Polonia. Pilota classe 95', da quest'anno passato ai ranghi del WRC2 dove sta facendo esperienza con la Skoda Fabia Rally2 dopo aver chius ...