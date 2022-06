Racconti tra fantasia e realtà al teatro Garibaldi Modica

(Di sabato 11 giugno 2022)– Altro importante e affascinante appuntamento in musica con i giovani e talentuosi allievi del Liceo Coreutico “G. Verga” di, che torneranno sul palco deldomenica 12 giugno con una rappresentazione appassionante dal titolo “tra”. Lo spettacolo sarà diviso in due parti, gli spettatori potranno intraprendere un viaggio tra le parole, parole mimate, cantate, danzate. Le esibizioni incanteranno e come un arcobaleno di emozioni regaleranno al pubblico sensazioni magiche. Nella prima parte, dal titolo “Coppelia – La ragazza dagli occhi di smalto”, il pubblico verrà condotto in un villaggio della Galizia dove con ironia si narrerà il girotondo amoroso, ironico e surreale, tra la bella Swanilda, il fidanzato Franz, la ...

Verga" di Modica, che torneranno sul palco del Teatro Garibaldi domenica 12 giugno con una rappresentazione appassionante dal titolo "fantasia e realtà". Lo spettacolo sarà diviso in due ...