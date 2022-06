Raccolta fondi per l’Ucraina: donazioni oltre 1,3 milioni (Di sabato 11 giugno 2022) Bergamo. Continua la gara di solidarietà di Bergamo per la popolazione ucraina. La guerra non si ferma: sta mietendo distruzione, dolore e vittime: ogni giorno le immaini del conflitto fanno il giro del mondo e non lasciano indifferenti i bergamaschi che, attraverso donazioni, esprimono la loro vicinanza alle vittime. La rete creata da Caritas e Fondazione della Comunità Bergamasca è impegnata in prima linea e, con l’adesione di tante realtà del territorio, sta dando un importante contributo per affrontare questa situazione così complicata. La partecipazione è ampia e, man mano, gli aiuti crescono coinvolgendo sempre più realtà e cittadini. Oggi le risorse raccolte sono arrivate a 1.318.132 euro e la gara di solidarietà non si fermerà: l’obiettivo è raggiungere quote sempre più alte per esprimere concreta vicinanza alla popolazione ucraina. Leggi su bergamonews (Di sabato 11 giugno 2022) Bergamo. Continua la gara di solidarietà di Bergamo per la popolazione ucraina. La guerra non si ferma: sta mietendo distruzione, dolore e vittime: ogni giorno le immaini del conflitto fanno il giro del mondo e non lasciano indifferenti i bergamaschi che, attraverso, esprimono la loro vicinanza alle vittime. La rete creata da Caritas e Fondazione della Comunità Bergamasca è impegnata in prima linea e, con l’adesione di tante realtà del territorio, sta dando un importante contributo per affrontare questa situazione così complicata. La partecipazione è ampia e, man mano, gli aiuti crescono coinvolgendo sempre più realtà e cittadini. Oggi le risorse raccolte sono arrivate a 1.318.132 euro e la gara di solidarietà non si fermerà: l’obiettivo è raggiungere quote sempre più alte per esprimere concreta vicinanza alla popolazione ucraina.

Pubblicità

MARESITAS : RT @wireditalia: La campagna di sostegno dell'Associazione Luca Coscioni raggiunge in poche ore gli obiettivi prefissati per compensare la… - Atena_101 : RT @ciceronemio: Gio, un altra vittima recuperato dalla strada dovuto ad un incidente e lasciato lì x giorni ???????? Ho creato una raccolta fo… - iavaronegrazia : RT @ciceronemio: Gio, un altra vittima recuperato dalla strada dovuto ad un incidente e lasciato lì x giorni ???????? Ho creato una raccolta fo… - CincillaF : RT @ciceronemio: Gio, un altra vittima recuperato dalla strada dovuto ad un incidente e lasciato lì x giorni ???????? Ho creato una raccolta fo… - giannigosta : Vitulazio – Ottima riuscita della raccolta fondi per la Fondazione Ricerca sulla Fibrosi Cistica -