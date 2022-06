“Quanto sei invecchiata”. Marina La Rosa, l’ex del GF replica (con ironia) alle critiche (Di sabato 11 giugno 2022) Non tutti hanno il sacRosanto diritto di invecchiare: è quel che traspare dai commenti che leggiamo in giro, soprattutto rivolti alle star, ai vip, alle persone che, per un motivo o per un altro, sono diventate famose. Ed è successo anche a Marina La Rosa, ex concorrente della primissima edizione del Grande Fratello, di subire degli attacchi del tutto ingiustificati. “Quanto sei invecchiata”, le hanno scritto sui social. Ma la risposta della donna, ironica e riflessiva, è da applausi. Marina La Rosa, gli attacchi sui social per l’aspetto fisico Concorrente della storica (e indimenticabile) prima edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi, Marina La Rosa si è ritrovata in una situazione a ... Leggi su dilei (Di sabato 11 giugno 2022) Non tutti hanno il sacnto diritto di invecchiare: è quel che traspare dai commenti che leggiamo in giro, soprattutto rivoltistar, ai vip,persone che, per un motivo o per un altro, sono diventate famose. Ed è successo anche aLa, ex concorrente della primissima edizione del Grande Fratello, di subire degli attacchi del tutto ingiustificati. “sei”, le hanno scritto sui social. Ma la risposta della donna, ironica e riflessiva, è da applausi.La, gli attacchi sui social per l’aspetto fisico Concorrente della storica (e indimenticabile) prima edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi,Lasi è ritrovata in una situazione a ...

