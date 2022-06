“Quanto sei invecchiata”, la replica di Marina La Rosa (che partecipò alla prima edizione del GF) (Di sabato 11 giugno 2022) È stata una concorrente della primissima edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi. Marina La Rosa ha risposto con ironia alle critiche che le sono arrivate sui social. “Quanto sei invecchiata“, le ha scritto infatti uno dei tanti utenti, che sul web hanno commentato l’aspetto fisico della donna. Qualcuno l’ha anche accusata dicendole di aver essere ricorsa troppo spesso alla chirurgia estetica. Vi raccomandiamo... "Sei troppo magra": Laura Chiatti a Verissimo risponde alle critiche sui social La replica della 45enne non si è fatta attendere. Su Dagospia è intervenuta dicendo: “La nostra è una dimensione fluida basata totalmente sulla forma. Il contenuto non importa. I segni di espressione ... Leggi su diredonna (Di sabato 11 giugno 2022) È stata una concorrente della primissimadel Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi.Laha risposto con ironia alle critiche che le sono arrivate sui social. “sei“, le ha scritto infatti uno dei tanti utenti, che sul web hanno commentato l’aspetto fisico della donna. Qualcuno l’ha anche accusata dicendole di aver essere ricorsa troppo spessochirurgia estetica. Vi raccomandiamo... "Sei troppo magra": Laura Chiatti a Verissimo risponde alle critiche sui social Ladella 45enne non si è fatta attendere. Su Dagospia è intervenuta dicendo: “La nostra è una dimensione fluida basata totalmente sulla forma. Il contenuto non importa. I segni di espressione ...

Pubblicità

TV8it : Non sai quanto ci sei mancata @OriettaBerti! Ma certo che porta fortuna @pierpaolopretel, avevi dubbi? ??… - iSuricati : @sinologhi @M_Monzani Certo ma se non sono nemmeno liberi di muoversi per raccontare la Cina come vorrebbero è prat… - MvittoriaR : RT @rtl1025: ?? I soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, tutti e sette i passeggeri dell'elicottero: il pilota veneto e sei passeggeri… - ClaudioStel : @La_Ri71 Mi hai emozionato e non poco. Sei quanto di meglio si possa incontrare in classe - elxmp4 : RT @clqstr: quanto sei coglione -