Quanto dobbiamo preoccuparci questa estate delle nuove varianti Omicron?

(Di sabato 11 giugno 2022) foto ipp clemente marmorino Le ultime settimane hanno fatto registrare un improvviso incremento dei contagi in Portogallo ed in Germania, riportando l’attenzione mediatica sul Coronavirus, con cui in Italia stiamo provando a convivere il più possibile. La diffusioneultime, la4 e la 5 soprattutto, sta causando la stragrande maggioranza di casi clinici lievi simil-influenzali o anche privi di sintomi, ed un limitato numero di casi gravi ed anche mortali tra i soggetti non sottoposti a ciclo vaccinale completo e resi fragili da patologie pregresse. In ospedale abbiamo dovuto aprire e poi richiudere, ciclicamente, le Rianimazioni COVID+, per fornire, per lo più invano, il supporto vitale ai pochi pazienti gravi di questo periodo; i reparti di degenza per gli altri pazienti COVID+ non hanno invece mai chiuso i ...