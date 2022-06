Quanto costa il vino di Brad Pitt e Angelina Jolie? La cifra vi stupirà (Di sabato 11 giugno 2022) In tanti si chiedono qual è il prezzo di una bottiglia di vino prodotta nel vigneto di proprietà di Brad Pitt e Angelina Jolie. Ecco Quanto costa: la risposta vi stupirà. I due attori hollywoodiani hanno comprato nel 2008 Chateau Miraval ad una cifra di 55 milioni di dollari. La coppia, nonostante sia divorziata ufficialmente nel 2016, ha deciso di gestire l’attività come investimento per i loro figli. Secondo la rivista People, la tenuta si trova nel piccolo villaggio francese di Mesnil-sur-Oger, in Provenza, che ospita alcuni dei vigneti più apprezzati della regione. fonte foto: AnsaBrad Pitt e Angelina Jolie hanno preso il controllo della tenuta ... Leggi su chenews (Di sabato 11 giugno 2022) In tanti si chiedono qual è il prezzo di una bottiglia diprodotta nel vigneto di proprietà di. Ecco: la risposta vi. I due attori hollywoodiani hanno comprato nel 2008 Chateau Miraval ad unadi 55 milioni di dollari. La coppia, nonostante sia divorziata ufficialmente nel 2016, ha deciso di gestire l’attività come investimento per i loro figli. Secondo la rivista People, la tenuta si trova nel piccolo villaggio francese di Mesnil-sur-Oger, in Provenza, che ospita alcuni dei vigneti più apprezzati della regione. fonte foto: Ansahanno preso il controllo della tenuta ...

GiuseppeCanfor4 : @Enrico__Costa @GuidoCrosetto Non solo quanto detto da te, ma considera che molti componenti sono ex funzionari del… - GFabrygherardi : RT @Crudeli45198835: Le auto elettriche non servono a niente. Non avete idea quanto costa caricarle,tempi,manutenzioni,e tante rotture di s… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Le auto elettriche non servono a niente. Non avete idea quanto costa caricarle,tempi,manutenzioni,e tante rotture di s… - Go2Tubebular : (AFFILIATE MARKETING: quanto costa APRIRE PARTITA IVA) - paoloferrarelli : RT @Crudeli45198835: Le auto elettriche non servono a niente. Non avete idea quanto costa caricarle,tempi,manutenzioni,e tante rotture di s… -