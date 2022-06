“Quanti chili ho perso”. Nick Luciani dimagrito all’Isola dei Famosi: la trasformazione dopo tre mesi (Di sabato 11 giugno 2022) L’Isola dei Famosi prosegue e si avvia alla finalissima. Il 27 giugno verrà proclamato il vincitore di questa edizione in diretta durante la puntata che va in onda su Canale 5. Ormai sono oltre 80 giorni che i naufraghi popolano l’Isola in Honduras e si fanno sentire in modo importante sia la fame che la stanchezza. Tanto che negli ultimi giorni alcuni uno di loro ha abbandonato e un altro è dovuto andare in infermeria. Marco Cucolo ha lasciato l’Isola dei Famosi. Il fidanzato di Lory Del Santo. A parlare delle sue condizioni di salute è stato Gennaro Auletto: “Lui di notte mi diceva che non stava bene e io l’ho aiutato. – si legge su Biccy.it – Si lamentava molto e aveva dei dolori. Mi chiamava e mi sono andato per stargli accanto. Rimetteva e aveva problemi di stomaco. Ha vomitato molto e io gli sono stato vicino. La salute viene prima di tutto. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 giugno 2022) L’Isola deiprosegue e si avvia alla finalissima. Il 27 giugno verrà proclamato il vincitore di questa edizione in diretta durante la puntata che va in onda su Canale 5. Ormai sono oltre 80 giorni che i naufraghi popolano l’Isola in Honduras e si fanno sentire in modo importante sia la fame che la stanchezza. Tanto che negli ultimi giorni alcuni uno di loro ha abbandonato e un altro è dovuto andare in infermeria. Marco Cucolo ha lasciato l’Isola dei. Il fidanzato di Lory Del Santo. A parlare delle sue condizioni di salute è stato Gennaro Auletto: “Lui di notte mi diceva che non stava bene e io l’ho aiutato. – si legge su Biccy.it – Si lamentava molto e aveva dei dolori. Mi chiamava e mi sono andato per stargli accanto. Rimetteva e aveva problemi di stomaco. Ha vomitato molto e io gli sono stato vicino. La salute viene prima di tutto. ...

Pubblicità

zazoomblog : Isola dei Famosi “Quanti chili persi”: svelato il segreto un dimagrimento preoccupante - #Isola #Famosi #“Quanti… - Gaia_Mai_ : @CharlesTheNope Quanti chili di m - BAKAK00KIE : le maniche della camicia arrotolate, l’orologio in bella vista, la mano in tasca mentre scende dall’auto, quanti be… - Pasquale827 : @di_reddito Indovinate quanti chili ne hanno distribuiti? - jaakon_ : @Rosy26008342 ?????????? Ho perso il conto di quanti chili di mele mangio in una settimana ?????? -