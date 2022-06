Qualificazioni Mondiali UEFA Qatar 2022: calendario, risultati, classifiche (Di sabato 11 giugno 2022) Saranno 13 le Nazionali europee ammesse a disputare la Coppa del Mondo nell’autunno del 2022: Qualificazioni Mondiali UEFA Qatar 2022 L’Europa esprimerà 13 delle 32 Nazionali finaliste che parteciperanno ai Mondiali di Qatar 2022. Qualificazioni Mondiali UEFA Qatar 2022: il 7 dicembre 2020, a Zurigo, le 55 Nazionali del Vecchio continente sono state suddivise tramite sorteggio in 10 gruppi, di cui 5 da 5 squadre (dal Gruppo A al Gruppo E) e 5 da 6 squadre (dal Gruppo F al Gruppo J). In via del tutto eccezionale l’UEFA ha inoltre invitato la Nazionale del Qatar, campione d’Asia in carica e Paese ospitante dei ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Saranno 13 le Nazionali europee ammesse a disputare la Coppa del Mondo nell’autunno delL’Europa esprimerà 13 delle 32 Nazionali finaliste che parteciperanno aidi: il 7 dicembre 2020, a Zurigo, le 55 Nazionali del Vecchio continente sono state suddivise tramite sorteggio in 10 gruppi, di cui 5 da 5 squadre (dal Gruppo A al Gruppo E) e 5 da 6 squadre (dal Gruppo F al Gruppo J). In via del tutto eccezionale l’ha inoltre invitato la Nazionale del, campione d’Asia in carica e Paese ospitante dei ...

