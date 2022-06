Quale impatto avrà il voto di domani sulla politica? Il mosaico di Fusi (Di sabato 11 giugno 2022) È noto che in Italia qualunque consultazione elettorale, anche se riguarda il comune di Pizzopapero, diventa un’ordalia, assume un valore decisivo per definire strategie, esaltare o processare leader, avviare o scongiurare manovre di Palazzo. domani vanno a votare per rinnovare le rispettive assemblee comunali ed eleggere i relativi sindaci circa 9 milioni di italiani per quasi mille comuni di cui quattro – Genova, L’Aquila, Catanzaro, Palermo – capoluoghi. Già basterebbe e avanzerebbe per il profluvio di analisi, commenti, valutazioni da universo-mondo di cui sopra e al Quale dovremo rassegnarci. Se poi aggiungiamo che si vota anche per cinque referendum sulla giustizia e che in questo caso il numero dei votanti è essenziale perché solo se la metà più uno degli aventi diritto si reca ai seggi la consultazione diventa valida, il gioco ... Leggi su formiche (Di sabato 11 giugno 2022) È noto che in Italia qualunque consultazione elettorale, anche se riguarda il comune di Pizzopapero, diventa un’ordalia, assume un valore decisivo per definire strategie, esaltare o processare leader, avviare o scongiurare manovre di Palazzo.vanno a votare per rinnovare le rispettive assemblee comunali ed eleggere i relativi sindaci circa 9 milioni di italiani per quasi mille comuni di cui quattro – Genova, L’Aquila, Catanzaro, Palermo – capoluoghi. Già basterebbe e avanzerebbe per il profluvio di analisi, commenti, valutazioni da universo-mondo di cui sopra e aldovremo rassegnarci. Se poi aggiungiamo che si vota anche per cinque referendumgiustizia e che in questo caso il numero dei votanti è essenziale perché solo se la metà più uno degli aventi diritto si reca ai seggi la consultazione diventa valida, il gioco ...

