Putiniani, il Fatto: "Il Corriere ha aggiunto 6 nomi" E Confindustria va alla Davos di Putin a San Pietroburgo (Di sabato 11 giugno 2022) Infuria la polemica sulla lista dei filo Putiniani pubblicata dal Corriere della Sera. Presenti imprenditori italiani all'appuntamento economico di Mosca Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 11 giugno 2022) Infuria la polemica sulla lista dei filopubblicata daldella Sera. Presenti imprenditori italiani all'appuntamento ecoco di Mosca Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

fattoquotidiano : 007? La lista dei “putiniani” se l'è inventata il Corriere. - fattoquotidiano : Copasir e servizi, chi ha dato la lista dei 'putiniani' al Corriere? Dossieraggio, una storia italiana… - DeveloperHart : RT @GiancarloDeRisi: Nel documento desecretato ieri per chiudere le polemiche, solo un elenco di persone colpevoli di pensarla diversamente… - MaxLandra : RT @GiancarloDeRisi: Nel documento desecretato ieri per chiudere le polemiche, solo un elenco di persone colpevoli di pensarla diversamente… - MariaAversano1 : RT @GiancarloDeRisi: Nel documento desecretato ieri per chiudere le polemiche, solo un elenco di persone colpevoli di pensarla diversamente… -