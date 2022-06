Putiniani, il Corriere ha aggiunto 6 nomi. Confindustria alla Davos russa (Di sabato 11 giugno 2022) Infuria la polemica sulla lista dei filo Putiniani pubblicata dal Corriere della Sera. Presenti imprenditori italiani all'appuntamento economico di Mosca Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 11 giugno 2022) Infuria la polemica sulla lista dei filopubblicata daldella Sera. Presenti imprenditori italiani all'appuntamento ecoco di Mosca Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

ale_dibattista : Sul Corriere della Sera, il principale quotidiano italiano, è stato pubblicato un articolo intitolato “Influencer e… - marcotravaglio : Si temeva che, una volta desecretato, il dossier sui presunti “putiniani d’Italia” avrebbe screditato o i Servizi s… - petergomezblog : Lista di presunti putiniani, i servizi desecreteranno il documento utilizzato dal Corriere. Gabrielli: “Fonti apert… - AngiolinaRuta : RT @Fernando_Boccia: Ma veramente a nessuno di VOI GIRANO i coglioni di come quei mangiapane a TRADIMENTO stanno distruggendo l'ITALIA e di… - antobon2 : RT @francofontana43: La rete dei putiniani non c’è. In compenso la “disinformazia” c’è stata: ma è solo quella del @corriere. Nel documento… -