Punture selvagge | le testimonianze delle giovani francesi | «Mi sentivo strana | ubriaca»

(Di sabato 11 giugno 2022) Negli ultimi giorni ha destato scalpore il fenomeno» (dal francese, «piqûres sauvages»): iniezioni a tradimento fatte in eventi affollati, come discoteche e concerti. Il fenomeno non è nuovo, ma tra la fine di maggio e l’inizio di giugno si è ripresentato in Francia, dove si contano oltre 500 casi. La Depeche ha raccolto ledi tre ragazzi, due donne e un uomo, che sostengono di essere stati «punti». Mona, Tolosa: «Mi» «Ero verso l’esterno della pista da ballo, quando ho sentito qualcosa che mi pungeva». Dopo una decina di minuti «ho iniziato a sentirmi male,. Tante volte ho bevuto molto ma non mi sono mai sentita così», ha raccontato Mona (nome di fantasia), studentessa ...

Di cosa parliamo Il needle spiking o, come l'hanno soprannominato i media francesi, piqûrs sauvages (), consiste appunto nell'essere punti, senza consenso, con aghi potenzialmente ...È ancora opaco il contorno in cui si muove il caso delle "" esploso in Francia . Iniezioni a tradimento effettuate durante feste o eventi musicali. Quello che si sa con certezza ...Secondo quanto riporta RaiNews, dal 2 giugno al 6 giugno ci sono state ben 51 denunce da altrettante persone, sicure di aver avuto una puntura a tradimento, o puntura selvaggia come viene chiamata in ...Si sta diffondendo sempre più il fenomeno del needle spiking, dopo diverse segnalazioni in Francia, Inghilterra e Belgio: cos'è e perché spaventa ...