Psg-Pochettino | divorzio costoso | al tecnico 15 milioni di euro

Mauricio Pochettino sembra ormai lontano dalla panchina del Psg per la prossima stagione. Ma la separazione, secondo quanto riportato da L'Equipe, potrebbe costare cara ai parigini: la cifra si aggirerebbe infatti intorno ai 15 milioni di euro. All'allenatore argentino è già stato comunicato l'esonero, ma per l'ufficialità bisognerà attendere il sì definitivo di colui il quale sarà il sostituto. Intanto, Zinedine Zidane sembra sempre più lontano.

