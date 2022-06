Provincia, bis di Buonopane: battuto D’Agostino (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Rizieri Buonopane torna in Provincia. Lo scrutinio terminato poco istanti fa ha confermato la fascia blu al sindaco di Montella. battuto Angelo D’Agostino che ha ottenuto il 49,09%, 50,91% per il vincente L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Rizieritorna in. Lo scrutinio terminato poco istanti fa ha confermato la fascia blu al sindaco di Montella.Angeloche ha ottenuto il 49,09%, 50,91% per il vincente L'articolo proviene da Anteprima24.it.

