Protesta per il caro spiagge, il Municipio di Napoli diventa un lido

Napoli – Ombrelloni, materassini, salvagente e racchettoni e lo spazio antistante Palazzo San Giacomo, sede del comune di Napoli, diventa lido balneare. E' il provocatorio flash-mob degli attivisti di Potere al Popolo scesi in piazza per chiedere l'accesso libero a tutto il litorale cittadino, contro il caro-spiagge e la proposta di reintrodurre il numero chiuso negli arenili liberi come la cosiddetta spiaggia delle Monache. "Il mare a Napoli è disponibile solo per chi se lo puo' permettere – si legge nel volantino diffuso durante la Protesta – in una città che è ancora agli ultimi posti nelle classifiche della qualità della vita". Il 'lido San Giacomo' è rimasto aperto per un'ora: il tempo di dedicarsi ...

