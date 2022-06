Principe Andrea rovinato dallo scandalo sessuale: la foto dello chalet in Svizzera svela tutto (Di sabato 11 giugno 2022) Il duca di York, Andrea, aveva messo in vendita lo scorso anno, la sua villa in Svizzera dal valore di 21 milioni di euro. Secondo le indiscrezioni riportate dal Daily Mail, questi soldi servirebbero al figlio della Regina Elisabetta per ripagare la transazione con Virginia Giuffre Roberts la quale lo aveva accusato di aver abusato di lei mentre era vittima di Jeffrey Epstein. Il risarcimento alla donna si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro. Sarebbe molti anni che il duca non frequenta la villa ma l'ex moglie e le due figlie avevano passato lo scorso capodanno proprio lì. Sembrerebbe che sia stato trovato un'acquirente per lo chalet Helora e, infatti, i vicini avevano visto passare più volte il camion per il trasloco. La ditta che se ne occupa è quella di cui si serve la famiglia reale. Secondo il vicinato l'ex moglie ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Il duca di York,, aveva messo in vendita lo scorso anno, la sua villa indal valore di 21 milioni di euro. Secondo le indiscrezioni riportate dal Daily Mail, questi soldi servirebbero al figlio della Regina Elisabetta per ripagare la transazione con Virginia Giuffre Roberts la quale lo aveva accusato di aver abusato di lei mentre era vittima di Jeffrey Epstein. Il risarcimento alla donna si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro. Sarebbe molti anni che il duca non frequenta la villa ma l'ex moglie e le due figlie avevano passato lo scorso capodanno proprio lì. Sembrerebbe che sia stato trovato un'acquirente per loHelora e, infatti, i vicini avevano visto passare più volte il camion per il trasloco. La ditta che se ne occupa è quella di cui si serve la famiglia reale. Secondo il vicinato l'ex moglie ...

