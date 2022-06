Preziosissimo sangue a Ragusa, domani è il giorno della grande festa (Di sabato 11 giugno 2022) Ragusa – domani è il giorno della grande festa nella parrocchia del Preziosissimo sangue di Gesù a Ragusa. domani è il giorno della processione eucaristica che torna dopo due anni di interruzione e, tra l’altro, cade nel giorno della solennità della Santissima Trinità. Alle 9 e alle 11 sono in programma le sante messe. Alle 18,15 ci sarà la recita del Rosario mentre alle 19 si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli. Al termine della celebrazione avrà inizio la solenne processione eucaristica con la partecipazione del diacono Giovanni Agostini che porterà il ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 11 giugno 2022)è ilnella parrocchia deldi Gesù aè ilprocessione eucaristica che torna dopo due anni di interruzione e, tra l’altro, cade nelsolennitàSantissima Trinità. Alle 9 e alle 11 sono in programma le sante messe. Alle 18,15 ci sarà la recita del Rosario mentre alle 19 si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli. Al terminecelebrazione avrà inizio la solenne processione eucaristica con la partecipazione del diacono Giovanni Agostini che porterà il ...

