Pogba Juve, affare da 80 milioni. Tutti i dettagli (Di sabato 11 giugno 2022) Pogba Juve, Tutti i dettagli del ritorno del centrocampista francese in bianconero: affare da 80 milioni di euro Paul Pogba è vicinissimo al ritorno alla Juventus nonostante ci sia ancora il pericolo Psg all'angolo, ma non dovrebbero esserci grossi problemi a riguardo. L'affare tra la Juve e il francese è di 80 milioni di euro lordi tra ingaggio e bonus. L'idea è quella di riportare il pubblico internazionale e riavvicinarlo alla Vecchia Signora con un colpo da novanta. I bianconeri potrebbero anche spingersi fino a 10 milioni a stagione aggiungendo un anno di contratto in più. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : #Pogba e la #Juve insieme per 4 anni: sarà un affare da 80 milioni #calciomercato - SkySport : La Juve rimane su Zaniolo: nessuna novità per Di Maria #SkySport #Zaniolo #DiMaria - cmdotcom : #Juve, il #Psg non fa più paura: #Pogba non cambia idea - FabioAbatemarco : RT @SandroSca: 'La Juve non può pareggiare l'offerta economica del PSG, ma Paul deciderà in base al progetto tecnico' #Pogba - errore4_04 : @hadrien_grenier @TeofiloSteven @Tanziloic Zidan e Pogba al psg e la Juve perculata -