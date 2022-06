Pogba alla Juve, ecco il piano: investimento da 80 milioni per fare del francese il simbolo del nuovo ciclo (Di sabato 11 giugno 2022) Paul Pogba deve tornare a essere il simbolo della Juventus, specialmente ora che i bianconeri vogliono partire con un nuovo ciclo vincente. Qualità, appeal internazionale ed età (29 anni compiuti a marzo) sono tutto al loro posto: Max Allegri è già lì che aspetta il suo re del centrocampo (ne ha disperato bisogno) con canestro e porticine, per tornare a sfidarlo come faceva negli anni in cui la Juve era dominante. E pazienza se l’ultimo taglio non prevede più la cresta. Il piano bianconero è stato svelato oggi da La Gazzetta dello Sport: le parti, società e procuratore, stanno lavorando sull’ipotesi di un quadriennale. L’intesa è sugli otto milioni di euro netti a stagione, più vari bonus per arrivare a sfondare quota dieci. L’ormai noto Decreto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Pauldeve tornare a essere ildellantus, specialmente ora che i bianconeri vogliono partire con unvincente. Qualità, appeal internazionale ed età (29 anni compiuti a marzo) sono tutto al loro posto: Max Allegri è già lì che aspetta il suo re del centrocampo (ne ha disperato bisogno) con canestro e porticine, per tornare a sfidarlo come faceva negli anni in cui laera dominante. E pazienza se l’ultimo taglio non prevede più la cresta. Ilbianconero è stato svelato oggi da La Gazzetta dello Sport: le parti, società e procuratore, stanno lavorando sull’ipotesi di un quadriennale. L’intesa è sugli ottodi euro netti a stagione, più vari bonus per arrivare a sfondare quota dieci. L’ormai noto Decreto ...

Pubblicità

forumJuventus : (Cds) 'Pogba alla Juventus : si attende solo l'annuncio. Tutto ok per il contratto che sarà triennale con opzione p… - G_de_Almeida : RT @fattoquotidiano: Pogba alla Juve, ecco il piano: investimento da 80 milioni per fare del francese il simbolo del nuovo ciclo https://t.… - fattoquotidiano : Pogba alla Juve, ecco il piano: investimento da 80 milioni per fare del francese il simbolo del nuovo ciclo - Whis_10 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Secondo il @CorSport, alla Continassa l’operazione #Pogba viene considerata blindata. Ci sono dei tempi tecnici da r… - Silvia_Mio86 : RT @Ara77Ale: @SCUtweet Ritorno d'immagine!?? #Pogba lo adoro, ma noi in panchina abbiamo il mister del calcio inguardabile, quindi alla pr… -