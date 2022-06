Poetry Slam | verso la finale regionale | i cinque qualificati di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio– Se siete abituati alla poesia di Alda Merini o di Jacque Prevert unpotrebbe essere una piacevole scoperta. Vi potreste ritrovare di fronte a gente che urla, che canta o che si butta a terra e allora vi chiedereste, è questa poesia? Sì, lo è. In queste competizioni, infatti, non ci si limita a recitare il proprio pezzo come si faceva all’albore dei tempi, ma si interpreta con la voce e con il corpo. È una modalità abbastanza nuova di declamare poesie, infatti nasce solo nel 1984 a Chicago. Eppure negli ultimi tempi sta prendendo molto piede in Italia, al punto che il campione mondiale 2022 di questa disciplina, perché tale la si può definire, è l’italiano Lorenzo Malagoni. E proprio ieri, ospitati dalla libreria Masone Alisei, si è tenuta la prima ...