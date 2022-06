Playoff Nba 2022, Golden State riacciuffa Boston: Curry da 43 punti e serie in parità (Di sabato 11 giugno 2022) Steph Curry, tanto per cambiare, è stato il protagonista assoluto di gara-4 della finale Playoff Nba tra i suoi Golden State Warriors e i Boston Celtics. Al Td Garden, di fronte a 19.156 appassionati paganti, il fenomenale cestista dell’Ohio ha fatto registrare ben 43 punti in totale, trascinando i suoi al successo sul risultato di 97-107. Eccezionale reazione dei Warriors dopo lo svantaggio nella serie per mano di Boston, team ottimo con un basket corale che esalta le caratteristiche dei singoli non snaturando il valore della squadra stessa. Ottima e da evidenziare, sempre nel contesto di gara-4, anche la performance del duo verde formato da Tatum e Brown, i quali in due hanno collezionato 44 punti; nel confronto numerico, valutando ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Steph, tanto per cambiare, è stato il protagonista assoluto di gara-4 della finaleNba tra i suoiWarriors e iCeltics. Al Td Garden, di fronte a 19.156 appassionati paganti, il fenomenale cestista dell’Ohio ha fatto registrare ben 43in totale, trascinando i suoi al successo sul risultato di 97-107. Eccezionale reazione dei Warriors dopo lo svantaggio nellaper mano di, team ottimo con un basket corale che esalta le caratteristiche dei singoli non snaturando il valore della squadra stessa. Ottima e da evidenziare, sempre nel contesto di gara-4, anche la performance del duo verde formato da Tatum e Brown, i quali in due hanno collezionato 44; nel confronto numerico, valutando ...

