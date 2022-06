Pizza Village Napoli, ecco le 40 pizzerie che “si sfideranno” sul lungomare (Di sabato 11 giugno 2022) pizzerie e Pizzaioli, il binomio rappresenta l’asse portante della manifestazione Pizza Village in programma dal 17 al 26 luglio sul lungomare Caracciolo di Napoli. Grazie a loro prende corpo la pizzeria più grande al mondo con i suoi 30mila metri quadri pronta ad accogliere un milione di visitatori. Proprio per l’alto numero dei partecipanti, anche quest’anno, gli organizzatori del PV, Oramata Grandi Eventi, da sempre attenti all’ambiente, confermano la scelta molto netta fatta già per le edizioni precedenti: utilizzare solo ed esclusivamente materiale compostabile e biodegradabile. Le 40 pizzerie presenti al Pizza Village Napoli (il numero che precede la pizzeria indica la posizione partendo da Mergellina in ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 giugno 2022)ioli, il binomio rappresenta l’asse portante della manifestazionein programma dal 17 al 26 luglio sulCaracciolo di. Grazie a loro prende corpo la pizzeria più grande al mondo con i suoi 30mila metri quadri pronta ad accogliere un milione di visitatori. Proprio per l’alto numero dei partecipanti, anche quest’anno, gli organizzatori del PV, Oramata Grandi Eventi, da sempre attenti all’ambiente, confermano la scelta molto netta fatta già per le edizioni precedenti: utilizzare solo ed esclusivamente materiale compostabile e biodegradabile. Le 40presenti al(il numero che precede la pizzeria indica la posizione partendo da Mergellina in ...

