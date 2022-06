“Peschiera era un assaggio. Colpiremo Riccione”: la minaccia dei nordafricani su Tik Tok. Allarme in Riviera (Di sabato 11 giugno 2022) La minaccia corre sui social, e il messaggio arriva forte e chiaro: «Peschiera era solo il riscaldamento, vedremo a Riccione come sarà». E poi: «Questo è stato solo un assaggio, ci becchiamo a Riccione». Il tam tam imperversa su Tik Tok in particolare, dove a pochi giorni dallo scempio di Peschiera del Garda – quando migliaia di ragazzi si sono dati appuntamento degenerato in risse, devastazioni, vandalismi, scontri con la polizia – culminato nelle aggressioni inferte ad alcune ragazzine che stavano tornando in treno da Gardaland, le stesse baby gang annunciano un minaccioso secondo round. Dopo Peschiera, baby gang di marocchini di nuovo in azione Il passaparola corre veloce: «Ci becchiamo a Riccione», rilanciano nei loro video giovani e giovanissimi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 giugno 2022) Lacorre sui social, e il messaggio arriva forte e chiaro: «era solo il riscaldamento, vedremo acome sarà». E poi: «Questo è stato solo un, ci becchiamo a». Il tam tam imperversa su Tik Tok in particolare, dove a pochi giorni dallo scempio didel Garda – quando migliaia di ragazzi si sono dati appuntamento degenerato in risse, devastazioni, vandalismi, scontri con la polizia – culminato nelle aggressioni inferte ad alcune ragazzine che stavano tornando in treno da Gardaland, le stesse baby gang annunciano un minaccioso secondo round. Dopo, baby gang di marocchini di nuovo in azione Il passaparola corre veloce: «Ci becchiamo a», rilanciano nei loro video giovani e giovanissimi ...

