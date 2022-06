Perché Charlene di Monaco potrebbe saltare il Ballo della Rosa

Leggi su dilei

(Di sabato 11 giugno 2022)di(di nuovo)il, come accaduto già in passato, per motivi ancora da svelare. La storiaPrincipessa è sempre più ingarbugliata, questa volta si apre l’ipotesi di positività al Covid, e la cognata, Carolina di, è prontissima a prendere il suo posto nel primocon Alberto, e i media a malignare sul rapporto difficile tra le due.diilCi risiamo, quando pensavamo chedinon ci avrebbe più fatto preoccupare, un nuovo gossip ci mette in ...