Pavlovskij: "Putin non comanda da solo, sono corporazioni e banche a decidere della sua stabilità"

Il dissidente sovietico ed ex consigliere personale dello zar rivela le dinamiche del potere del Cremlino: "Non ci saranno bruschi cambi di potere, occorreranno decenni per avere una Russia diversa"

