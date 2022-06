Paura in Nations League, l’autobus della Bulgaria si è schiantato a Tbilisi: Nedelev trasportato in ospedale | FOTO (Di sabato 11 giugno 2022) Momenti di terrore per la Bulgaria, la squadra è reduce dalla partita di Nations League contro Gibilterra (1-1) e nella prossima partita dovrà vedersela contro la Georgia. Il rendimento della squadra di Ivanov in avvio di competizione non è stato positivo, in tre partite ha conquistato appena due punti. Momenti di terrore per la squadra: l’autobus con a bordo i giocatori si è schiantato a Tbilisi, un calciatore è rimasto ferito. La conferma è arrivata direttamente dalla federcalcio bulgara (Bfu). “La nazionale ha subito un grave incidente stradale dopo essere arrivata a Tbilisi: durante il tragitto verso l’hotel della squadra l’autista del primo dei due autobus che trasportavano il nostro team ha perso il controllo del ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 11 giugno 2022) Momenti di terrore per la, la squadra è reduce dalla partita dicontro Gibilterra (1-1) e nella prossima partita dovrà vedersela contro la Georgia. Il rendimentosquadra di Ivanov in avvio di competizione non è stato positivo, in tre partite ha conquistato appena due punti. Momenti di terrore per la squadra:con a bordo i giocatori si è, un calciatore è rimasto ferito. La conferma è arrivata direttamente dalla federcalcio bulgara (Bfu). “La nazionale ha subito un grave incidente stradale dopo essere arrivata a: durante il tragitto verso l’hotelsquadra l’autista del primo dei due autobus che trasportavano il nostro team ha perso il controllo del ...

Pubblicità

sportli26181512 : Bulgaria, incidente in Georgia per il bus della nazionale: Nedelev in ospedale: Paura per la Nazionale bulgara, coi… - sportmediaset : Brutto incidente per la Bulgaria a Tbilisi: Nedelev finisce in ospedale #bulgaria #georgia #incidente - x_Thomas_ : RT @CalcioFinanza: Nations League, tifosi inglesi tra i tedeschi per la sfida tra Germania e Inghilterra: paura per l’ordine pubblico https… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Tifosi inglesi tra i tedeschi, paura per l’ordine pubblico: I tifosi dell’Inghilterra stanno c… - CalcioFinanza : Nations League, tifosi inglesi tra i tedeschi per la sfida tra Germania e Inghilterra: paura per l’ordine pubblico… -