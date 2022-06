(Di sabato 11 giugno 2022) Il 58° Congresso Ordinario dell'Isu, la federazione internazionale delsusvoltosi a Phuket, in Thailandia, si è concluso nelle scorse ore segnando una svolta storica. Per la ...

Il 58° Congresso Ordinario dell'Isu, la federazione internazionale delsusvoltosi a Phuket, in Thailandia, si è concluso nelle scorse ore segnando una svolta storica. Per la prima volta in 130 anni, infatti, ha eletto un presidente non europeo dopo ...Insieme a lei sono stati insigniti di un riconoscimento anche Daniele Di Stefano, campione italiano 2022, campione europeo, atleta nazionale italianavelocita su; Giulia ... Pattinaggio su ghiaccio, il nuovo presidente è “Mister Samsung” L'intervista alla campionessa regionale di battle e classic di Asia Pianella Nell’ultimo periodo sempre più ragazzi stanno iniziando ad avvicinarsi al mondo del pattinaggio e non solo a quello sul ghi ...Continuano ad arrivare le novità da Phuket, città thailandese che ha ospitato questa settimana il cinquantottesimo Congresso dell'International Skating Union, particolarmente rilevante in quanto sono ...