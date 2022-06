Parto in casa per Marianna Tonellato, sindaca in carica e ricandidata (Di sabato 11 giugno 2022) Si chiama Vittoria, a dispetto di ogni scaramanzia, ed è nata a due giorni dall’apertura dei seggi: è la secondogenita della sindaca di Castrocaro Terme e Terra del Sole , Marianna Tonellato , centrosinistra,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 11 giugno 2022) Si chiama Vittoria, a dispetto di ogni scaramanzia, ed è nata a due giorni dall’apertura dei seggi: è la secondogenita delladi Castrocaro Terme e Terra del Sole ,, centrosinistra,...

Pubblicità

cremaonline : Soccorsero un neonato e la madre dopo il parto in casa, il prefetto della #ProvinciaDiCremona, Corrado Conforto Gal… - anaid1958 : RT @Patryx5: @anaid1958 Mia nipote ha un simil pastore belga Le dicevano la stessa cosa, ma lo ha tenuto ed è stata la sua salvezza A pochi… - Patryx5 : @anaid1958 Mia nipote ha un simil pastore belga Le dicevano la stessa cosa, ma lo ha tenuto ed è stata la sua salve… - chiaxdlibyh : RT @FVLMINE: tornerò a casa più povera di come parto con -200€ - FVLMINE : tornerò a casa più povera di come parto con -200€ -