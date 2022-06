Parma, per l’esterno si fa avanti il nome di Frabotta (Di sabato 11 giugno 2022) Il Parma è in cerca di un terzino: fra gli interessi dei gialloblu c’è anche il nome di Frabotta della Juventus Il Parma dopo aver ufficializzato Pecchia sta iniziando a lavorare per sul mercato. Tra gli obiettivi ci sarebbe anche quello di un terzino. Tra le idee uno dei nomi sondati è quello di Gianluca Frabotta della Juventus. C’è la concorrenza di alcuni club esteri sul ragazzo. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Ilè in cerca di un terzino: fra gli interessi dei gialloblu c’è anche ildidella Juventus Ildopo aver ufficializzato Pecchia sta iniziando a lavorare per sul mercato. Tra gli obiettivi ci sarebbe anche quello di un terzino. Tra le idee uno dei nomi sondati è quello di Gianlucadella Juventus. C’è la concorrenza di alcuni club esteri sul ragazzo. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

