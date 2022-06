Paolo Berlusconi | «Possibili partnership tra Monza e Milan»

(Di sabato 11 giugno 2022) Il presidente delha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, per parlare della stagione del club brianzolo e del futuro che lo attende in Serie A. Un ruolo, quello di presidente, che ha restituito a«un calcio che mi mancava, ma il numero uno resta Silvio. Il, L'articolo

Pubblicità

milansette : Paolo Berlusconi: 'Milan e Monza? Anno fantastico. Pioli ha meritato il titolo' #acmilan #rossoneri - MilanWorldForum : Paolo Berlusconi sul Milan. Le dichiarazioni-) - Simo07827689 : RT @MizStemiz: @bizzarri_paolo 19 processi e 19 assoluzioni significa che la giustizia funziona e non va cambiata. #Berlusconi condannato e… - sportli26181512 : Paolo Berlusconi: 'Milan e Monza? Anno fantastico. Pioli ha meritato il titolo': Paolo Berlusconi, fratello dello s… - chiccoclini : Dati di fatto….con buona pace per gli altri -

alla Gazzetta: "Con Balotelli c'è un ottimo rapporto, ma l'esperienza scorsa non è riproponibile. I nostri modelli sono Sassuolo e Atalanta". Monza 12/02/2022 - campionato di calcio ...Durante il proseguo delle indagini, coordinate dai sostituti procuratore Monica Abbatecola e...cui curriculum compaiono anche esperienze da deputato e da sottosegretario nei governi. ...Paolo Berlusconi, fratello dello storico e vincente presidente del Milan Silvio, ora anche lui impegnato con il Monza, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, ...Milan Monza partnership, «C'è possibilità di sinergia fra due squadre. Poi sta a noi trovare le modalità per rendere operativa questa collaborazione» ...