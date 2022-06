Pallanuoto, serie A2 femminile: Napoli vince in trasferta con Torre del Grifo (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Buona la prima per la Napoli Nuoto, nella due giorni di gare in terra siciliana. Le flegree s’impongono per 29-16 in casa di Torre del Grifo al termine di una gara dove la compagine guidata da Barbara Damiani è stata sempre avanti nel punteggio. Una sfida con le azzurre che hanno concretizzato quasi ogni azione che hanno avuto sotto la porta della formazione siciliana. E’ scesa determinata e con tanta grinta in acqua la Napoli Nuoto e ha archiviata la pratica Torre del Grifo già a metà partita. Un successo che consente alle flegree di staccare a quattro lunghezze in classifica la Brizz Nuoto che renderanno visita questa domenica. Una gara dove hanno brillato in fase realizzativa Foresta, De Magistris, Abbate e Anastasio, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Buona la prima per laNuoto, nella due giorni di gare in terra siciliana. Le flegree s’impongono per 29-16 in casa didelal termine di una gara dove la compagine guidata da Barbara Damiani è stata sempre avanti nel punteggio. Una sfida con le azzurre che hanno concretizzato quasi ogni azione che hanno avuto sotto la porta della formazione siciliana. E’ scesa determinata e con tanta grinta in acqua laNuoto e ha archiviata la praticadelgià a metà partita. Un successo che consente alle flegree di staccare a quattro lunghezze in classifica la Brizz Nuoto che renderanno visita questa domenica. Una gara dove hanno brillato in fase realizzativa Foresta, De Magistris, Abbate e Anastasio, ...

