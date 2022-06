Palermo-Padova, gli ultras biancoscudati organizzano un pranzo coi tifosi rosanero (Di sabato 11 giugno 2022) Il gemellaggio storico tra i tifosi di Palermo e Padova resiste anche in occasione di una finale playoff che vale la Serie B Leggi su mediagol (Di sabato 11 giugno 2022) Il gemellaggio storico tra idiresiste anche in occasione di una finale playoff che vale la Serie B

Pubblicità

LegaProOfficial : #PalermoPadova sarà una finale MONDIALE: diretta su @ItaliaRai ?? - PadovaCalcio : Lista dei convocati da Mister Massimo Oddo per Palermo-Padova, Finale Playoff Serie C 2021/2022 gara di ritorno, in… - Palermofficial : ??Palermo-Padova: nuove disponibilità biglietti ?? - infoitsport : Palermo – Padova, la prevendita per il settore ospiti tocca quota 312: gli aggiornamenti - infoitsport : Palermo – Padova, Dall'Oglio sostituirà lo squalificato Damiani: gli aggiornamenti -