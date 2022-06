Palermo, l’appello delle figlie del candidato FdI arrestato: «Chi ci conosce sa che siamo onesti: potete ancora votare nostro padre» (Di sabato 11 giugno 2022) Il candidato al Consiglio comunale di Palermo Francesco Lombardo (FdI) è stato arrestato ieri, a soli due giorni dalle elezioni, per scambio elettorale politico-mafioso, ma questo non impedisce ai suoi familiari di continuare la campagna elettorale. «Volevo comunicarvi che mio padre è ancora candidato al Consiglio comunale di Palermo e che Il 12 Giugno potete andare tutti a votarlo per dimostrare realmente che persona è e che non è come l’hanno definito. Papà siamo con te, ti vogliamo bene»: questo il messaggio che Giulia e Federica Lombardo, le figlie del candidato di Fratelli d’Italia finito in manette, hanno pubblicato su Facebook. «Sapete che persona è nostro ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) Ilal Consiglio comunale diFrancesco Lombardo (FdI) è statoieri, a soli due giorni dalle elezioni, per scambio elettorale politico-mafioso, ma questo non impedisce ai suoi familiari di continuare la campagna elettorale. «Volevo comunicarvi che mioal Consiglio comunale die che Il 12 Giugnoandare tutti a votarlo per dimostrare realmente che persona è e che non è come l’hanno definito. Papàcon te, ti vogliamo bene»: questo il messaggio che Giulia e Federica Lombardo, ledeldi Fratelli d’Italia finito in manette, hanno pubblicato su Facebook. «Sapete che persona è...

