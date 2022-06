Pagamenti col bancomat, novità da quest’estate: cosa cambia (Di sabato 11 giugno 2022) Alla fine di giugno, nuovi obblighi a carico della dotazione Pos con il rischio di pesanti sanzioni per i trasgressori. Di cosa si tratta Al termine di questo mese, i contribuenti si libereranno di un fitto calendario di adempimenti fiscali e di imposte da pagare; ma congedandosi, giugno porterà nuovi obblighi su altri fronti del L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 11 giugno 2022) Alla fine di giugno, nuovi obblighi a carico della dotazione Pos con il rischio di pesanti sanzioni per i trasgressori. Disi tratta Al termine di questo mese, i contribuenti si libereranno di un fitto calendario di adempimenti fiscali e di imposte da pagare; ma congedandosi, giugno porterà nuovi obblighi su altri fronti del L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

nikolana : RT @PalermoToday: L'obbligo dei pagamenti col bancomat e i tre 'bonus' per chi deve mettersi in regola - GiovanniZito95 : RT @PalermoToday: L'obbligo dei pagamenti col bancomat e i tre 'bonus' per chi deve mettersi in regola - infoiteconomia : L'obbligo dei pagamenti col bancomat e i tre 'bonus' per chi deve mettersi in regola - PalermoToday : L'obbligo dei pagamenti col bancomat e i tre 'bonus' per chi deve mettersi in regola - Today_it : L'obbligo dei pagamenti col #bancomat e i tre '#bonus' per chi deve mettersi in regola -