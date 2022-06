Orrico | “Vedrei bene Raspadori al Milan | può giocare al posto di Brahim”

(Di sabato 11 giugno 2022) Corrado, ex allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro di Giacomo: il giocatore piace al

Pubblicità

milansette : Orrico promuove Raspadori: 'Lo vedrei bene al Milan al posto di Diaz' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Orrico promuove Raspadori: 'Lo vedrei bene al Milan al posto di Diaz': Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Corra… -

..., ex allenatore fra le altre dell'Inter negli anni '90, ai microfoni di 'Sky Sport', più in particolare del futuro di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo di Alessio Dionisi: 'Lo......, ex allenatore fra le altre dell'Inter negli anni '90, ai microfoni di 'Sky Sport', più in particolare del futuro di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo di Alessio Dionisi: 'Lo...Corrado Orrico, ex allenatore dell’Inter, ha parlato del futuro di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo accostato anche al Milan Il calciomercato del Milan di Stefano Pioli deve ancora decollare ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Corrado Orrico ha parlato di Raspadori. Queste le sue parole: "Lo vedrei bene al Milan. E' un brevilineo rapace. Potrebbe giocare al posto di Diaz.