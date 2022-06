Oltre 200 nuovi sieropositivi fra i giovani | all’Italia manca un’educazione sessuale

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 giugno 2022) L’educazioneè un tema al centro di numerose discussioni all’interno della Penisola: fra chi condanna il sesso come un tabù, a chi si accanisce contro il modo provocante di vestire di una ragazza, a chi rimane basito qualora si parli di argomenti a sfondoperfino alle elementari. Eppure non si può affermare lo stesso di altre nazioni come la Svezia, che introdusse leggi in merito sin dalla prima metà degli anni ’50, la Germania nella fine degli anni ’60, e Danimarca, Finlandia, Austria e Francia fra gli anni ’70 e la fine dei ’90. Fuori dal circolo tuttavia, sono rimasti paesi come l’Italia, la Polonia, la Romania, Cipro, la Bulgaria e la Lituania, dove lanza di una legge a favore dell’educazioneè anche causa di una non-consapevolezza rispetto ai rischi riscontrabili con un approccio ...